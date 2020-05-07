شركتا «ميديا فيرجين» و«أو 2» تعتزمان دمج الاتصالات في بريطانيا

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أعلن مالكو شركتا الاتصالات "فيرجين ميديا" و"أو 2" خططا لدمج عملياتهما الخاصة بالنطاق العريض والهواتف الجوالة في بريطانيا اليوم الخميس في محاولة لتحدي الشركة الرائدة "بي تي".

وقالت شركة ليبرتي جلوبال ومقرها الولايات المتحدة المالكة "لفيرجين ميديا" وتيليفونيكا ومقرها إسبانيا المالكة لشركة "أو 2" إنهما أتفقتا على خطط بشأن مشروع مشترك بالتساوي لإنشاء "شركة رائدة للشبكات الثابتة والمحمولة" في بريطانيا.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما تخططان لاستثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني (4ر12 مليار دولار) لتوسيع الخدمات في بريطانيا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضافتا أنه من المتوقع الانتهاء من الدمج بحلول منتصف 2021 وهو الأمر المعروض للموافقة من الجهات التنظيمية.

وقال خوسيه ماريا ألباريز-باليته، الرئيس التنفيذي لشركة تيليفونيكا المالكة لـ"أو 2": "دمج أعمال اتصالات الهواتف الجوالة الخاصة بشركة "أو 2" بشبكة النطاق العريض الفائقة السرعة الخاصة وخدمات الترفيه بفيرجين ميديا سوف تغير مجريات الأمور في المملكة المتحدة في وقت لم يكن فيه الطلب على الاتصالات أكبر أو أكثر ضرورة مما عليه الآن".

وأضاف ألباريز-باليته: "إننا ننشئ منافسا قويا يتمتع بحجم كبير وقوة مالية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمملكة المتحدة وإعطاء ملايين من المستهلكين والشركات وعملاء القطاع العام المزيد من الخيارات والقيمة".

وقال مايك فرايز، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي جلوبال: "عندما تكون فيرجين ميدا وأو2 معا، يكون مستقبل التقارب هنا اليوم".

وأضاف فرايز: "لقد شهدنا منافع التقارب بين الشبكات الثابتة والمحمولة أولا في بلجيكا وهولندا".