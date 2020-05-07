قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ازدياد أعداد المصابين بـفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» جاء نتيجة للتزاحم خلال الأسبوعين الماضيين، معقبًا: «ندفع ثمن التزاحم وعدم التزام المواطنين».

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية بدأ يقل عن ذي قبل، متابعًا: «بدأ يكون هناك نوع من التساهل تدريجيًا».

وذكر أنه لا خوف من المصانع ومواقع الإنتاج والمواقع الحكومية جميعها إطلاقًا، لأنها تطبق الإجراءات كاملة، بمتابعة لجان رقابية، مؤكدًا أن الخوف من سلوك المواطن العادي في الشارع، لأن سلوكيات المواطنين بالشوارع غير منظمة.

واستطرد: «هناك حوالي 50 حالة مصابة بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي، وهذا رقم ضئيل بالنسبة لعدد الإصابات، في حين تماثل للشفاء التام أكثر 1800 حالة»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة في الحالات المصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة، لتتجاوز 400 حالة في اليوم.

وأشار إلى أن خطة وضع صغار السن ممن لا تظهر عليهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة، في نزل الشباب والمدن الجامعية كفترة عزل صحي، أثبتت نجاحًا فاق التوقعات، ما انعكس على سرعة تحسن الحالات بصورة أسرع من المستشفيات بكثير، ذاكرًا أن متوسط مدة الإقامة لشفاء الحالات وصل إلى أربعة أيام.

وتابع: «مستعدون لاستقبال الحالات، ولدينا وفرة من أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى أن هناك مستشفيات مازالت لم يتم استغلالها، بجانب المدن الجامعية ونزل الشباب».

وعلق على واقعة الأشخاص الذين قاموا بعمل مائدة رحمن للإفطار، قائلًا: «هذا سلوك مستهجن وسيطبق عليهم نص العقوبة المقررة والتي تصل للحبس مدة سنة وغرامة 4000 جنيه».