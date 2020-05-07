تطوير المنطقة المحيطة بممشي ديليسبس ورفع كفاءة حديقة التاريخ ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم منطقة ممشي ديليسبس والمناطق المحيطة بها من امتداد حديقة التاريخ وتقاطع شارع الجمهورية مع ٢٣يوليو رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق والمهندس عماد البرشة مدير مديرية الاسكان.

جاء ذلك خلال جوله ميدانية تفقدية للحديقة بنطاق حي الشرق

وطالب محافظ بورسعيد برفع كفاء المنطقة سياحيا بشكل متكامل وضم حديقة التاريخ الي مبادرة حدائق بلا اسوار وفتحها بعد تطويرها للجمهور وكذلك تنفيذ عمليات تجميل ورفع كفاءة الاضاءة علي امتداد هذه المنطقة لتكون في اجمل صورة امام زوار بورسعيد من السائحين الاجانب بعد استئناف حركة السياحة في العالم وكذلك جعل المنطقة احدي نقاط جذب السياحة الداخلية ولابناء بورسعيد

وأوضح اللواء عادل الغضبان ان هذة الاعمال استكمالا للبرنامج الشامل الذي بداتة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة وتجميل محاور الطرق الرئيسية علي مستوي الاحياء وكذلك زيادة مساحات الرقعة الخضراء من خلال مبادرة حدائق بلا اسوار