سجلت روسيا 11 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 177 ألفا و160 حالة.

وأفاد مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا -وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- بأنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 11231 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 84 إقليما روسيا، وبلغ عدد حالات الاصابة التي لم تظهر عليها أعراض المرض 5471 حالة".

وأضاف البيان أن موسكو سجلت أكثر حالات الإصابة وبلغ عددها 6703 حالات وهو رقم قياسي جديد للعاصمة، بينما سجلت ضواحي موسكو 842 حالة، وفي مدينة نيجني نوفغورود 312 حالة.

وأكد مقر العمليات أن عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة بلغ 88 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 1625 حالة.

وأشار مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 2476 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 23 ألفا و803 أشخاص.