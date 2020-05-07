 الرئيس السوري يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب - بوابة الشروق
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الرئيس السوري يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب

د ب أ
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 3:30 م | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 3:30 م

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المرسوم تضمن تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بتاريخ 20 مايو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما في 14 مارس الماضي يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة في 13 أبريل الماضي إلى 20 مايو الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتنتهي ولاية مجلس الشعب السوري بداية من شهر يونيو القادم، ويبلغ عدد اعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضواً توزع مناصفة بين قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب.

ويسيطر حزب البعث على أكثر من نصف أعضاء المجلس.

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