وزير الصحة العماني: فيروس كورونا لايزال ينتشر وبسرعة

أكد وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي اليوم الخميس أن فيروس كورونا المستجد لايزال ينتشر وبسرعة، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن السعيدي قوله، خلال المؤتمر الصحفي السادس للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، إنه خلال شهر رمضان لوحظ في الكثير من المحافظات التجمعات والخروج غير المبرر وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي .

ولفت إلى أن عدد المنومين في مستشفيات السلطنة 68 حالة منها 22 في العناية المركزة، مشيرا إلى أن عدد المصابين في القطاع الصحي بلغ 106.

وأوضح أن كل قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا تسعى إلى أن تكون متوازنة بين الشق الصحي والمجتمعي والاقتصادي.

ولفت إلى أن الحياة لابد أن تستمر وهناك قطاعات تقوم بخدمة المجتمع، مؤكدا أن الحضور للعمل لابد أن يكون للضرورة القصوى مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت في وقت سابق ارتفاع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 2958 حالة، والوفيات إلى 13.