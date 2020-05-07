استجواب مخبر سابق بشأن التونسي أنيس العمري منفذ هجوم الدهس ببرلين

أعلنت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان الألماني "بوندستاج" المعنية بهجوم الدهس الإرهابي ببرلين في عام 2016 ، اليوم الخميس أنه من المقرر الاستماع في البرلمان الألماني "بوندستاج" لمخبر سابق مهم للشرطة ينحدر من المحيط السلفي.

وكان هذا المخبر السابق قد أشار بدءا من نوفمبر عام 2015 إلى خطورة التونسي أنيس العمري منفذ هجوم الدهس.

يذكر أن العمري سرق شاحنة في التاسع عشر من ديسمبر عام 2016، ونفذ بها هجوم الدهس في أحد أسواق عيد الميلاد بالعاصمة برلين.

ونقل المخبر السري معلومات قيمة أيضا لأجل اتخاذ إجراء ضد الجماعة التي يقودها الداعية أبو ولاء الذي جند –بحسب معلومات السلطات الألمانية- مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يشار إلى أن هذا المخبر السري عمل طوال 20 عاما تقريبا لصالح الشرطة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، وليس فقط في المحيط الخاص بالتيار السلفي.

وكان قد صرح هذا المخبر في مارس الماضي لمجلة "شبيجل" الألمانية إنه اقترح في الماضي كيف يمكن إلقاء القبض على العمري، إلا أن الشرطة رفضت مقترحه.

وقال ممثل الحزب الديمقراطي الحر في لجنة تقصي الحقائق، بنيامين شتراسر، إنه يشتبه أن الأجهزة الأمنية "تجاهلت" تحذيرات المخبر السري.

وتصاعد في نهاية 2019 الاتهام الموجه للقيادات بالهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم ووزارة الداخلية الألمانية بأنها حاولت في مطلع عام 2016 (أي قبل تنفيذ الهجوم) إسكات المخبر "مراد" الذي يعمل بالمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية شمال الراين-فيستفاليا.