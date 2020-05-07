وفاة موسيقار تركي في مستشفى بعد يومين من إنهائه إضرابا عن الطعام

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توفى عضو فرقة موسيقية تركية يسارية، اليوم الخميس، في مستشفى باسطنبول، بعد يومين فقط من إنهاء إضرابه عن الطعام لمدة قاربت عاما، احتجاجا على اضطهاد الحكومة، حسبما قال محاميه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المحامي جورجون دناجي إن عازف الجيتار الشهير، إبراهيم جوكتشيك توفي اليوم الخميس في مستشفى في منطقة بيليك دوزو باسطنبول.

وأضاف المحامي أن محامين علموا بوفاة جوكتشيك خلال محاكمة تم اتهام جوكتشيك فيها بصلات إرهابية مزعومة.

وتعتبر السلطات التركية فرقة "جروب يوروم" الموسيقية مرتبطة بحزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" اليساري المتطرف، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

وذكر المحامي أنه لا يوجد دليل واضح ضد جوكتشيك باستثناء تصريحات من "شهود سريين".

وبدأ جوكتشيك إضرابه في السجن، ولم يتم الإفراج عنه إلا في اليوم 290 للإضراب.

وكانت عضوة أخرى بفرقة "جروب يوروم" مضربة عن الطعام، لمطالبة الحكومة بإنهاء استهداف الفرقة، ورفع الحظر المفروض على حفلاتهم وإطلاق سراح عضوي الفرقة الآخرين المسجونين.