الأمم المتحدة ترحب بمنح الثقة لرئيس الوزراء العراقي

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(د ب أ)

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأغلبية تشكيلته الوزارية.

وحثت بلاسخارت في بيان، اليوم الخميس على "استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة".

وقالت: "تواجه الحكومة العراقية معركة شاقة وليس هناك وقت يُدّخر. وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط أولوية قصوى".

وأضافت: "لكن يجب التصدي للتحديات الأخرى التي طال أمدها دون تأخير وتشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد فضلا عن العدالة والمسائلة".

وشددت على مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات.

وصوت البرلمان العراقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال جلسة التصويت التي حضرها 266 نائبا إن "هذه الحكومة هي حكومة حل لا حكومة أزمات".

وأضاف: "نرفض استخدام أرض العراق كساحة للاعتداءات وسنعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة".