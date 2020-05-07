الصحة تستعد لتشغيل 11 مستشفى صدر وحميات للعزل مطلع الأسبوع المقبل

مصادر: أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر تتم على 3 مراحل

رئيس الإدارة المركزية للوقاية: كورونا ثاني أخطر مرض معدي.. ولابد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي



تستعد وزارة الصحة، لافتتاح 11 مستشفى من مستشفيات الصدر والحميات كمستشفيات لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة للمستفشيات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة أن المستشفيات التي سيبدأ العمل بها تدريجيا كمستشفيات للعزل هي صدر العمرانية، وحميات العباسية، وصدر العباسية، وحميات إمبابة، وصدر إمبابة، وصدر أسيوط، وصدر قنا، وصدر الاسماعيلية، وصدر دمياط.

وذكرت أنه تتم أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدرعلى 3 مراحل تباعا، يتم من خلالها رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى تبني مبادرة لتشجير المساحات الخالية بتلك المستشفيات.

وأوضحت أن ذلك يتم بالتوازي مع الحفاظ على تقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت ممكن وتسليمها، وأنه جاري تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيا.

من ناحية أخرى، قال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوقاية محمد عبدالفتاح، إن هناك 5 طرق تنتقل بها العدوي في جميع الأمراض المعدية، وأن هناك انتقال للعدوي بالهواء مثل الدرن والحصبة، وهناك انتقال للعدوى عن طريق الرذاذ مثل الانفلونزا والحصبة الألمانية وفيروس كورونا المستجد.

وتابع عبدالفتاح –في حوار بثته الوزارة على موقعها الرسمي- أن هناك أمراضا تنتقل عن طريق التلامس مثل الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وهناك أمراض تنتقل عن طريق الوسائط الناقلة للعدوي مثل البروسيلا، وآخر نوع من انتقال العدوي عن طريق العائل الوسيط مثل انتقال الملاريا عن طريق البعوض.

وأوضح عبدالفتاح أن هناك الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وهي موجودة بين الحيوانات وقد تنتقل من جين لآخر بين الإنسان، مثل انفلونزا (H1N1)، حيث أنها في الأساس تصيب الطيور، ومثل فيروس كورونا المستجد فهو حيواني المنشأ، ولكنه وصل الي الإنسان، ومثل الإيبولا أيضا الذي ظهر في غرب أفريقيا بسبب أكل اللحوم النيئة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للوقاية أن الصفات الوراثية للفيروس هي التي تحدد انتقاله من الحيوان إلى الإنسان ومن إنسان إلى آخر، مؤكدا أن فيروس كورونا، ينتقل من إنسان إلى آخر، وأن الأمراض الأكثر خطورة هي التي تنتقل عن طريق الهواء يليها التي تنتقل عن طريق الرذاذ.

وتابع: "الفرق بينهم أن المرض الذي يتنقل عن طريق الهواء، فإن الجسميات العالقة في الهواء لديها القدرة علي حملها لمسافات بعيدة جدا، بينما التي تنتقل عن طريق الرذاذ فتنتقل لمسافة قصيرة حوالي متر.

ولفت عبدالفتاح إلى ضرورة الالتزام ببرنامج التطعيم الإجباري المصري لأنه يضمن الوقاية من جميع الأمراض المعدية التي يمكن أن يتعرض لها الشخص طوال حياته، وهو الأمل في بناء جيل صحي.

وأكد عبد الفتاح أن مصر من الدول القليلة التي سارعت أنشتطها الاقتصادية قبل أن تصل الحالات المصابة بكورونا إلى 200 إصابة، مشيرا إلى أن هذا العدد بالنسبة للأوبئة لا يذكر، وأن هذه الإجراءات أثرت على الاقتصاد، ولكنها حفظت أرواح الملايين، لافتا إلى ضرورة التباعد الاجتماعي سواء من خلال الخروجات أو العزومات بالمنازل، ويكون التباعد في نطاق الأسرة الواحدة، وأن التطهير في الوقت الحالي هو سلاح للمحافظة علي البلد، مطالبا ربات البيوت بضرورة التنظيف المستمر واستخدام الكلور في التنظيف.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الأول، تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، بينهم أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و17 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، منوهة إلى أن إجمالي الإصابات حتى مساء أمس الأول، بلغ 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.