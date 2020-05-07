 البحرين ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة - بوابة الشروق
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البحرين ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

برهم صالح
برهم صالح
أ ش أ
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 5:53 م | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 5:53 م

رحبت وزارة خارجية البحرين، بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معبرة عن خالص التهاني لمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي المكلف من قبل الرئيس برهم صالح.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - بهذه الخطوة الهامة في تاريخ العراق، معبرة عن خالص الأمنيات لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأعضاء الحكومة الجديدة بالانطلاق إلى مرحلة يسودها الاستقرار والتنمية والبناء، مؤكدة دعم مملكة البحرين لكافة الإجراءات والجهود التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والتنمية والازدهار.

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