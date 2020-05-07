الكنيست الإسرائيلي يصادق على تعديل تشريعي يمهد الطريق أمام حكومة نتنياهو وجانتس

صادق الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الخميس بالقراءات الثلاث على تعديل تشريعي يمهد الطريق أمام تشكيل الحكومة القادمة.

ويتيح التعديل التناوب على منصب رئيس الوزراء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني جانتس، بحيث يتولى نتنياهو المنصب أولا قبل أن يسلمه بعد 18 شهرا إلى جانتس، الذي سيشغل مبدئيا المنصب المستحدث "نائب رئيس الوزراء". وتتضمن التعديلات أيضا أن يتطلب إلغاء الاتفاق الحصول على أغلبية 70 نائبا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع الآن أن يكلف الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين اليوم نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت المحكمة العليا ردت الليلة الماضية الالتماسات التي قدمت إليها ضد الاتفاق وضد تكليف نتنياهو بالمهمة.

وسيكون أمام نتنياهو 14 يوما لإكمال عملية تشكيل الحكومة.