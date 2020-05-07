وزيرا خارجية اليونان وروسيا يناقشان العلاقات الثنائية وجائحة كورونا

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتبادل الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي - وجهات النظر بشأن خبرات وتجارب البلدين فيما يتعلق بالأزمة الصحية والإجراءات المتخذة لمعالجة بعض تداعياتها، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني.

كما توجه ديندياس بالشكر إلى لافروف على المساعدة الروسية في جهود إعادة المواطنين اليونانيين إلى وطنهم أثناء تفشي المرض.

وعلى الصعيد الثنائي، شدد ديندياس على أهمية خطة العمل المشتركة التي وقعتها كل من أثينا وموسكو من أجل زيادة تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع مناقشة فوائد السياحة من روسيا إلى اليونان.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا.

وسجلت اليونان اليوم 15 حالة إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في اليونان 2678 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 148 شخصا.

بينما بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا 177 ألفا و160 حالة إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 1625 حالة.