ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى استعداد بلاده لإجراء المزيد من المحادثات التجارية مع الصين بالرغم من اتهامه لها بإخفاء معلومات حول منشأ فيروس كورونا.

وقال بومبيو، في تصريحات اليوم الخميس، "إذا أراد المسئولون في الصين الانخراط في العالم وحماية حقوق الملكية الفكرية والتعامل التجاري العادل والمتبادل فهناك مجال للمضي قدما في مثل تلك المحادثات".

وأضاف أنه "إذا ما اختاروا مواصلة المسار الذي يسيرون فيه على مدى ال 25 عاما الماضية ، فإن الولايات المتحدة ستتجه في مسار مختلف".

يذكر أن الولايات المتحدة والصين كانتا قد وقعتا المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية في وقت سابق من هذا العام، انتظارا لمعالجة عدد من المسائل المثيرة للخلاف في اتفاق المرحلة الثانية، لكن جائحة كورونا تسببت في تراجع عام في الاقتصاد العالمي.

كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال إلغاء الاتفاق إذا ما فشلت الصين في الوفاء بالتزاماتها الواردة فيه.