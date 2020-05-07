نادر سعد: من المرجح استمرار حظر التجوال بوضعه الحالي حتى نهاية شهر رمضان

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المرجح الاستمرار في تطبيق ساعات حظر التجوال بالشكل المُطبق في الوقت الحالي حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه سيكون هناك وقفة أخرى قبل نهاية شهر رمضان، من أجل مراجعة الموقف قبل عيد الفطر، حسب مستجدات أزمة كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعًا، أمس الأربعاء، للجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الوضع والتوصيات بشأن الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان، ذاكرًا أن الحكومة ستعقد اجتماعًا غدًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ليعلن رئيس مجلس الوزراء خلاله القول الفصل في الوضع خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكر أنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات سوى بعد الدراسة الدقيقة للوضع، مؤكدًا أن كل الخيارات واردة خلال عيد الفطر وما بعده.

وعن الامتحانات، أوضح أنه سيتم إجراء امتحانات الشهادات، مثل الثانوية العامة والسنة النهائية لطلاب الدبلوم والفرق الجامعية، وفق إجراءات احترازية كاملة.