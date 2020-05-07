نيويورك: 64 طفلا يعالجون من متلازمة مرتبطة بكوفيد-19

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسؤولون أن 64 طفلا نقلوا إلى المستشفى في نيويورك مصابين بمرض غامض من المحتمل أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي مذكرة استشارية أمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة إن الحالات "مصابة بمتلازمة التهابية تصيب أجهزة متعددة مرتبطة بكوفيد-19".

أثبتت التحاليل المعملية إيجابية أغلبية الأطفال للفيروس أو كان لديهم أجسام مضادة، ما يشير إلى أنهم كانوا قد أصيبوا، حسبما كتبت السلطات.

وقال المسؤولون إن المتلازمة "لها سمات تداخل مع مرض كاواساكي" -مرض نادر في الأوعية الدموية في الأطفال- ومتلازمة الصدمة السامة. ويمكن أن تشمل الأعراض حمى وألم في المعدة وطفح جلدي.

كان الأطفال أقل تأثرا بجائحة فيروس كورونا من البالغين، وكان يعاني معظمهم من أعراض خفيفة أو عدم المرور بأعراض.

لكن المتلازمة التي لا يفهمها الأطباء بشكل كامل بعد، تشير إلى أن الأطفال قد يواجهون مخاطر أكبر من الفيروس أكثر مما كان يعتقد في السابق.

وتشمل حصيلة الولاية أطفالا دخلوا المستشفيات في مدينة نيويورك، وتأتي بعد يومين من تسجيل سلطات المدينة 15 حالة متوافقة مع المتلازمة الالتهابية المتعددة الأجهزة في مستشفيات نيويورك.

وتعد نيويورك بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وجرى تسجيل عدد محدود من الحالات في الولايات الأمريكية الأخرى بما في ذلك كاليفورنيا.

وأشارت إدارة الصحة في نيويورك إلى وجود رابط محتمل بين كوفيد-19 وجرى تسجيل المتلازمة أيضا في بريطانيا وأوروبا.

وتوفى طفل في إنجلترا، بحسب دراسة نشرت في دورية لانسيت اليوم الخميس.