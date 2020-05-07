شرطة برلين: مهاجمة فريق تصوير أثناء احتجاج غير قانوني ضد إجراءات الإغلاق

برلين - د ب أ

ذكرت شرطة برلين، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر موقع تويتر أن فريق تصوير تعرض لهجوم، وأنه تم احتجاز متظاهر خلال احتجاج غير قانوني ضد الإجراءات المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقع الهجوم على فريق التصوير التالع لقناة "إيه آر دي" بالقرب من مبنى البرلمان (رايخستاج)، بحسب التغريدة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن ما بين 350 و 400 شخص تجمهروا أمام مبنى الرايخستاج اليوم الأربعاء عقب دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما أشارت اللافتات التي حملوها.

يشار إلى أنه لا يسمح بمشاركة أكثر من 50 شخصا في المظاهرات في برلين بسبب الجائحة.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أن ضباط الشرطة دعوا المتظاهرين إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ودعا الضباط المتظاهرين مرارا إلى مغادرة الميدان عبر مكبرات الصوت وفرقوا الحشد في نهاية المطاف.

وأفاد المارة بأن العديد منهم تصرفوا بصورة عدائية، وسمعت هتافات "نحن الشعب". ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل بشأن المتظاهرين.

كان فريق تابع للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" تعرضوا يوم الجمعة لهجوم من ملثمين بعد عملهم في تصوير مظاهرة ضد قواعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وكان يمينيون شعبويون شاركوا في هذه المظاهرة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ستة أشخاص عقب الاعتداء.