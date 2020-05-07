اتجاه لاستئناف الدوري الإنجليزي في يونيو

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد تستأنف الشهر المقبل وذلك بعد قرار أستئناف منافسات الدوري الألماني.

وبحسب صحيفة "ذي تايمز" اليوم الخميس فإن الحكومة البريطانية تساند خطة لاستئناف الموسم يوم 12 يونيو المقبل بدون جمهور ومع زيادة المعايير الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب المباريات الـ92 المتبقية بالدوري الإنجليزي بالإضافة إلى 108 مباريات بدوري الدرجة الأولى سيتم بثها عبر التلفاز، وعلى الأرجح بالمجان.

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.