محافظ المنوفية: تطهير 585 ألف مبنى للحد من انتشار فيروس كورونا

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم تطهير نحو 585 ألفا و431 مبنى ومنشأة حكومية خلال الفترة من 10 أبريل وحتى الآن، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ -في تصريح اليوم- أن التطهير شمل 413 مستشفى و2920 وحدة صحية و84 ألفا و352 شارعا، وتطهير 2611 مرفقا، و20 ألفا و307 مبان حكومية، و510 آلاف و769 منزلا.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحىي، وتكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات، مناشدا المواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على الصحة العامة.