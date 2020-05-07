التشيك تخفض معدل الفائدة أكثر من المتوقع فيما يلوح الانكماش في الأفق

خفضت جمهورية التشيك أسعار الفائدة على الاقتراض أكثر مما كان متوقعا، ما أدى إلى توسيع أكبر خفض لأسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغوط على الاقتصاد الذي يتجه إلى انكماش قياسي.

وفي ظل تراجع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وإعادة فتح المتاجر والشركات في الدولة ذات الـ7ر10 مليون نسمة، يعمل صناع السياسات على زيادة الإنفاق وخفض أسعار الفائدة على الاقتراض لمساعدة الاقتصاد الذي يعاني من تلاشي الطلب من الخارج وتعثر سلاسل الإمداد.

خفض البنك المركزي سعر الأساس بواقع ثلاث أرباع نقطة مئوية إلى 25ر0% اليوم الخميس، متجاوزا التوقعات بخفض بواقع نصف نقطة. وهى خطوة من شأنها الوصول بإجمالى الخفض إلى نقطتين مئويتين منذ مارس.