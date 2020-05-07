أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وصلت إلى 3.17 مليون طلب، وذلك في وقت لا يزال يلقي فيه فيروس كورونا بظلاله على الاقتصاد.

وتأتي هذه البيانات بينما بدأت بعض الولايات في اتخاذ أولى خطواتها لإعادة فتح اقتصادها.

وبإضافة البيانات الجديدة، فإن أكثر من 33 مليون أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة منذ منتصف مارس، عندما بدأت الجائحة في التسبب في توقف قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وتشير البيانات الجديدة، والتي تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات، إلى تراجع وتيرة فقدان الوظائف.

ومن المقرر أن يتم يوم غد نشر البيانات الرسمية للبطالة لشهر أبريل، إلا أن المحللين يلفتون إلى أنه نظرا لأمور منهجية فإن البيانات لن تشمل بصورة كاملة الآثار الناجمة عن الفيروس في النصف الثاني من الشهر.