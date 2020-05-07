المتهم بإرسال تهديدات لساسة وهيئات بألمانيا يلتزم الصمت أثناء محاكمته

عقد محكمة ولاية برلين اليوم الخميس ثاني جلسات محاكمة رجل متهم بإرسال خطابات تهديد إلى ساسة وهيئات في البلاد عبر البريد الإلكتروني، وقد التزم المتهم الصمت خلال المحاكمة.

وقال المحاميان الموكلان عن المتهم 32 عاما، إن موكلهما سيلتزم الصمت، وأضافا أنهما سيقدمان مذكرة دفاعهما في إحدى الجلسات المقبلة.

وأفاد أول شهود العيان، وهو ضابط شرطة، بأن المتهم كان قد التزم الصمت أيضا حيال التهم الموجهة إليه أثناء القبض عليه في نيسان/أبريل 2019.

ويُعْتَقَد أن المتهم وهو يميني متطرف من ولاية شلزفيج-هولشتاين أرسل اعتبارا من كانون أول/ديسمبر 2018 رسائل عبر البريد الإلكتروني تحت اسم "الهجوم القومي الاشتراكي (النازي)" إلى أعضاء في البرلمان ومراكز للشرطة ومحاكم ووسائل إعلام ومراكز تسوق، وهدد في هذه الرسائل بشن هجمات بالمتفجرات وارتكاب جرائم قتل أخرى.

ويواجه الرجل اتهامات بارتكاب 107 جرائم من هذا النوع، كما يوجه له الادعاء العام تهمة تكدير السلم العام من خلال تهديده بارتكاب جرائم، وستتناول المحاكمة أيضا مدى مسؤولية الرجل، وهو من أصحاب السوابق، عن أفعاله.

كانت المحكمة اضطرت إلى قطع أولى جلسات المحاكمة قبل أسبوعين، بعد وقت قصير من بدايتها بسبب تهديد بوجود قنبلة، وبعد تحقق الجهات الأمنية ثبت عدم وجود تهديد.

وكانت المحكمة قد وصل إليها في الليلة السابقة على الجلسة فاكس من متطرف يميني طالب فيه ببراءة المتهم، وستتواصل المحاكمة في الثاني عشر من الشهر الجاري.