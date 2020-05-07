أستاذ قانون دولي: مخاطبة مجلس الأمن لا تنهي رعاية أمريكا والبنك الدولي لمفاوضات سد النهضة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن القاهرة أحاطت رسميا مجلس الأمن بما وصلت إليه التطورات الأخيرة بشأن النزاع حول عزم إثيوبيا- انفرادا- ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف سلامة، في تصريحات لـ«الشروق»، أن القانون الدولي العام لا يحظر على الدول اللجوء لأكثر من وسيلة في تسوية النزاعات الدولية؛ حتى بعد أن تكون شرعت في تبني وسيلة سلمية أخرى للتسوية.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن رئيس مجلس الأمن ليس ملزما، لا في ميثاق الأمم المتحدة ولا اللائحة الداخلية لمجلس الأمن ، بالرد على الخطاب المصري.

ونوَّه إلى أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة يتضمن نصوصا عن لجوء أطراف النزاع مجتمعين إلى مجلس الأمن لتسوية النزاع، ولا يخاطب دولة بمفردها.

وأضاف أنه في حالة لجوء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا مجتمعين إلى مجلس الأمن لتسوية النزاع القائم، فإن المجلس وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة سيراعي أن هناك جهودا توفيقية تضطلع بها كل من منظمة الأمم المتحدة ذاتها، عن طريق البنك الدولي، فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في وزارة الخزانة.

وتابع: "وطالما لم يعلن أي من البنك الدولي أو الخزانة الأمريكية إنهاء جهود الرعاية والمراقبة والتسهيل والتسريع من أجل إبرام الاتفاق النهائي الفني لإدارة وتشغيل سد النهضة؛ فإن أي توصية قد تصدر من مجلس الأمن ستكون بعودة أطراف النزاع الثلاثة إلى الراعيين: الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة".

كما أوضح أن مجلس الأمن هو الهيئة الحصرية في منظمة الأمم المتحدة المعنية بتقدير أن موقفا ما أو حالة أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، وما يزعمه أطراف النزاع في هذا الصدد ليس ملزما لمجلس الأمن.

وأشار إلى أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن إذا رأى أن استمرار النزاع من شأنه في الواقع أن يعرض بالخطر حفظ السلم والأمن الدوليين فله أن يقرر الاضطلاع بعمله وفق المادة رقم 33 بأن يوصي بما يراه ملائما من شروط لحل النزاع، مضيفًا: "وهنا توصيات مجلس الأمن كلها غير إلزامية".

وأضاف أنه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن سيراعي أن النزاع قانوني يجب على أطراف النزاع أن يعرضوه على محكمة العدل الدولية، وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة، والذي يشترط القبول الرسمي من الدول الثلاث لإحالة ملف النزاع إليها ورضاها باختصاص المحكمة بالفصل فيه.

ونوَّه سلامة إلى أنه في تاريخ النزاعات الدولية المماثلة لم يصدر من لجنة تحقيق أو وساطة أو محكمة العدل الدولية أو من هيئة تحكيمية قضائية دولية أي قرار بإيقاف البناء أو الملء لسد تم إنشاءه بالفعل.

لكن أستاذ القانون الدولي يرى أن الخطاب المصري لمجلس الأمن قد يترتب عليه صدى سياسي وإعلامي عالمي، خاصة وأن مصر ترى الوقت ليس في صالحها وأن أديس أبابا تستغل عامل الوقت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء الثلاثاء، بأن وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن مؤخراً، وتم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.

وذكر البيان في سياق عرض محادثات هاتفية بين شكري ونظيره الإستوني، أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.