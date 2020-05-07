أقرت حكومة العاصمة الروسية موسكو، غرامة مالية على التنقل في وسائل النقل العامة في المدينة بدون كمامات، تبلغ قيمتها 5 آلاف روبل "حوالي 70 دولارا".

وأوردت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن "عقوبة عدم الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة في العاصمة الروسية ستكون 5000 روبل، بموجب المادة 3. 18.1 ،التي تحدد غرامات انتهاك معايير الوقاية العامة".

وأضافت الوكالة - نقلا عن مصدر بحكومة موسكو - "إن عمدة المدينة أقر ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام"، مشيرا إلى أن العوة إلى الحياة الطبيعية تتطلب التزام المواطنين بالقيود المفروضة لمواجهة الوباء التاجي.

وكان عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين قد قال في وقت سابق من اليوم لقناة (روسيا 24) "مازلنا غير قادرين على العودة إلى حياة حقيقية كاملة بنسبة 100% دون أي قيود، لم أكن أرغب في قول ذلك، لكننا بحاجة للإبقاء على القيود لفترة طويلة بسبب انتشار الوباء وخطر العدوى والمرض".

وأضاف "إن سرعة خروج موسكو من هذا الوضع سوف تعتمد إلى حد كبير على انضباط المواطنين ودقة تلبية الإجراءات، التي يتم فرضها".