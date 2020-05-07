استطلاع: كثير من الألمان يعتزمون تغيير سلوكهم في الحياة اليومية بعد انتهاء أزمة كورونا

كشف استطلاع حديث أن كثيرا من المستهلكين في ألمانيا يعتزمون تغيير سلوكهم في الحياة اليومية مستقبلا، وذلك على خلفية أزمة وباء كورونا.

وجاء في استطلاع شركة أبحاث السوق "ماكينزي" الذي تم نشره، اليوم الخميس، أن كثيرا من الألمان يعتزمون الحد من الذهاب إلى السينما أو إلى حفلات وكذلك السفر بمعدل أقل كثيرا وتجنب المواصلات العامة بعد انحسار الوباء.

وذكر 40% ممن شملهم الاستطلاع أنه طالما لم يتوفر لقاح ضد كورونا، فإنهم يعتزمون الحد من استخدام وسائل النقل العامة مثل الحافلات والقطارات والطائرات بشكل كبير، وبدلا من ذلك يريدون السير على أقدامهم لفترات أطول، أو ركوب دراجات أو سياراتهم الخاصة.

وذكر ثلث من شملهم الاستطلاع، أنهم يعتزمون الذهاب بمعدل أقل كثيرا إلى حفلات أو مسرح أو سينما بعد انتهاء وباء كورونا، وذكر 26% أنهم لن يذهبوا على الإطلاق.

وذكر نحو 29% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون السفر بمعدل أقل بعد انتهاء أزمة كورونا سواء لأغراض مهنية أو شخصية، فيما ذكر 27% أنهم يخططون للتخلي تماما عن ذلك.

وأوضح 30% تقريبا من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتزمون إنفاق أموال أقل مستقبلا للمنتجات الفاخرة أو للتسوق الزائد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 30 أبريل الماضي و3 مايو الجاري وشمل أكثر من ألف شخص.