التضامن تبدأ صرف المعاشات للشريحة الثالثة اليوم

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج: إنها تتابع من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص سير عملية صرف معاشات شهر مايو على مدى ساعات اليوم، فيما تبدأ اليوم عمليات صرف المعاشات للشريحة الثالثة لمن يزيد معاشهم عن 2000 جنيه وحتى 3000.

ويستمر الصرف حتى السبت المقبل، على أن يتم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 3 آلاف جنيه ولمن تخلف عن الصرف فى المراحل الماضية بداية من صباح الأحد المقبل.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 368 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 367 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 1.99 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.30 مليار جنيه، بالإضافة 1.58 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.62 مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.