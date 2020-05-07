طبيب في المستشفى الجامعي بالإسكندرية: الحجر المنزلي أمر لا مفر منه حاليا

قال الدكتور إبراهيم القزاز، طبيب مقيم بالمستشفى الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، إن تطبيق العزل المنزلي أمر لا مفر منه في الوقت الحالي الذي امتلأت فيه مستشفيات العزل بمصابي كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة الحالات الحرجة التي لا نستطيع تطبيق الحجر المنزلي عليها؛ الأمر الذي يساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد الوفيات، لافتا إلى أن الدول الأوروبية طبقته مع بدايات تفشي الفيروس لديهم.

وأضاف القزاز، في تصريحات صحفية، أن توفير سرير أو مكان داخل العناية المركزة أمر له أولوية للحالات الحرجة من مصابي كورونا، خاصة من يحتاجون لجهاز تنفس أو المصابين المسنين أو ممن لديهم أمراض مزمنة، متابعا أن تطبيق الحجر المنزل يأتي بضوابط والالتزام بالوقاية الكاملة.

وتابع القزاز أنه يتم متابعة الحالات من داخل حجرهم بالمنزل، والاطمئنان عليهم من خلال فرق طبية، حتى يأتي موعد إجراء المسحة الثانية وتأتي النتيجة سلبية، مشيرا إلى أهمية أن يتوافر حجرة منفصلة في المنزل الذي سيتواجد به المصاب، وتجنب الاختلاط مع باقي أفراد الأسرة.

وأشار القزاز إلى أن الحجر المنزلي أيضا للمتعافين الذين يصابون مرة أخرى، والحالات البسيطة والمتوسطة المصاحبة بأعراض أقل حدة من الحرجة، لافتا إلى أن الحجر المنزلي سيطبق أيضا داخل الفنادق، بتخصيص حجرة لعزل المصاب فيها، مع الالتزام بالتطهير لكل ما يلمسه، وتجنب استخدام أدواته الشخصية خاصة أدوات الأكل.

ونوه القزاز بأنه أمر طبيعي أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا، مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة والأسواق والمطارات، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الماسكات والقفازات.

وتابع القزاز أن الفيروس المسبب لمرض "كاواساكي" الذي يصيب الأطفال بتعرضهم لحدوث التهاب في العين والتهاب الأوعية الدموية، وانتشر في الدول الأوروبية مستبعد أن يصل لمصر، مشيرا إلى أنه مرض قديم، لكن الإصابات الحالية به في الدول الأوروبية لطفرات جينية جديدة للفيروس.

ولفت القزاز إلى أن أطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة والعناية المركزة، هم أول الأطباء المعرضين للإصابة، مرجعا ذلك إلى طريق دخول الفيروس للإنسان والذي يكون من خلال الأغشية المخاطية في تلك الأماكن.

وأشار إلى الطبيبة المصرية الدكتورة نسرين يعقوب خريجة كلية الصيدلة جامعة طنطا، وتعمل أستاذ في جامعة نوتردام بهولندا، توصلت إلى مصل للفيروسات التاجية ومنها فيروس كورونا وثبت نجاحه على بعض المصابين، مستبعدا إمكانية تطبيق علاج بلازما المتعافين على المصابين، مشيرا إلى أن نسبة الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية قليلة، ولا تكفي بالطبع كل المصابين عند فتح باب التبرع بالدم.