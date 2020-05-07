تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركزي بني مزار والعدوة، وجار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية، ونقلهم لمستشفى الحجر الصحي.

وأضافت المديرية أن الحالات (3 بقرية طمبو في بني مزار، وواحدة بقرية برمشا في مركز العدوة)، وهم مخالطين لمصابين بالفيروس، وثبتت إيجابية تحاليلهم.

ووصل عدد الإصابات بكورونا في مركز بني مزار بالمنيا، إلى أكثر من 30 حالة منذ بداية ظهور أول حالة إيجابية وحتى الآن.

وقالت مصادر طبية، إن قرية طمبو بمدينة بني مزار سجلت ما يقرب من 7 حالات خلال 4 أيام فقط، ومنطقة شارع الطراد ومنطقة شارع العمدة، حيث سجلت أمس 3 إصابات، جراء انتقال العدوى إليهم لمخالطتهم لإحدى الحالات الإيجابية للفيروس.

وأوضح المصدر أن مدينة بني مزار مر عليها أكثر من 10 أيام لم تسجل أي حالة مصابة بالفيروس، وبعدها سجلت ما يقرب من 9 حالات خلال 4 أيام فقط، بينما تم سحب عشرات العينات من المخالطين للتأكد من الإصابة من عدمها.