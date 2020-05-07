بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «لعبة النسيان»، بذهاب «عمرو» لأخذ أشياء «خالد» من مكتبه ليفرغه، بينما تسأل «رقية» «زوزو» عن سبب دخولها المستشفى من 4 سنوات فتحكي لها ما حدث، وبعد ذلك تذهب «رقية» لـ«نادين» في الشركة لتخبرها بأنها تشعر أن مساعدة «أمجد» السابقة تكرهها بشدة وتعاملها بطريقة عنيفة، وفي محاولة لتذكر ماذا يمكن أن يكون قد حدث بينهما، تبحث عنها وتذهب إلى منزلها ولكنها تتردها.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.