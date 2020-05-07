أعلن الدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، عناوين الموضوعات البحثية، والتي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى اعتماد الموضوعات المرسلة من الكليات بعد مراجعتها من المجالس واللجان الجامعية المختصة.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، إن عناوين الموضوعات متاحة اعتبارا من اليوم الخميس، على مواقع الكليات، وعلى كل طالب الدخول على موقع كليته لمعرفة الأبحاث المطلوبة لكل فرقة دراسية من سنوات النقل، مؤكدا أن الجامعة منحت الطلاب فرصة كافية لإعداد الأبحاث، على يبدأ تسليمها إلى الكليات اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو المقبل، ولمدة أسبوعين تنتهي 15 يونيو المقبل بحد أقصى.

وأوضح أن الجامعة راعت في اختيار عناوين موضوعات الأبحاث الإلمام بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، مضيفا أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثي في كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب.

وذكر أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب في البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، موضحا أن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب كيفية إعداد البحوث بكافة الأشكال سواء المقال أو المشروع البحثي أو البحث المرجعي أو غيرها حسب التخصصات العلمية.

وأوضح أن الجامعة منحت الكليات تحديد طريقة استلام الأبحاث سواء كانت إلكترونية أو غيرها وفقا لظروف كل كلية، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، على أن تُعلن النتيجة ناجحًا أو راسبًا.

وأكد أنه في حالة عدم قبول البحث تتاح للطالب فرصة تقديمه مرة أخرى، ويجب أن يذكر المصحح سبب عدم القبول، مشيرًا إلى التأكيد على مراجعة دور كل طالب فى البحث حال اشتراك أكثر من طالب فى المشروع البحثي، وإيجاد وسيلة للتأكد من اشتراك كل طالب بجهود محددة في البحث مع الفريق البحثي، مع التنبيه على تنفيذ القانون والقواعد المقررة حال ضبط أية مخالفات من الطلاب أو المصحح أو أي طرف ذي علاقة، وتتابع الكلية أداء عضو هيئة التدريس في استخدامه لسلطة الإشراف البحثي، وتتعامل بحسم لتطبيق القانون والقواعد المقررة.

وشدد على القرار الجديد للمجلس الأعلى للجامعات بإعداد بحوث لكل طلاب سنوات النقل أيا كان وضعهم، ومعاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي، أو اجتياز اختبارات إلكترونية في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل.