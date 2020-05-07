سجلت الهند، 3619 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و89 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) في البلاد اليوم الخميس حاجز الـ50 ألفا.

وسجلت وزارة الصحة -وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية- ما مجموعه 52 ألفا و952 حالة إصابة بالفيروس، و1783 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه مع تسجيل 3619 حالة جديدة -وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ تفشي الوباء- ارتفع العدد الإجمالي للحالات الإيجابية في البلاد إلى 52952، والأمر المثير للقلق هو أن ارتفاع عدد المصابين من الـ30 ألف إلى الـ40 ألف حالة استغرق 5 أيام، بينما سجلت البلاد الحالات الـ10 آلاف التالية خلال 3 أيام فقط، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد حتى مساء أمس 49391، و1694 حالة وفاة.

وبحسب المسؤولين في وزارة الصحة الهندية، تعافى 15267 شخصا وخرجوا من المستشفيات.

جدير بالذكر أن الحكومة الهندية كانت قد قررت تمديد تدابير الإغلاق لاحتواء انتشار الوباء حتى 17 مايو الجاري.