رئيس الحكومة العراقية الجديد ووزراؤه يتسلمون مهامهم الرسمية

جرت مساء اليوم، في القصر الحكومي العراقي مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بين الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي والسابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال المراسم "إننا أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وعلى توفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة".

وتعهد بالحفاظ على "الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد".

من جهته أشار عادل عبدالمهدي إلى "أهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي رغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي".

كان البرلمان العراقي، منح الثقة إلى 15 حقيبة وزارية في حكومة مصطفى الكاظمي الجديدة وامتنع عن التصويت في 5 وزارات هي التجارة والزراعة والعدل والثقافة والهجرة والمهجرين، لعدم القناعة بالمرشحين لها، فيما تم تأجيل البت في وزارتين هما النفط والخارجية لعدم تقديم مرشحين لهما.