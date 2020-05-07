رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي يدعو الكاظمي إلى الالتزام بالبرنامج الحكومي والإعداد للانتخابات

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(د ب أ)

دعا عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق اليوم الخميس حكومة مصطفى الكاظمي إلى الالتزام بالبرنامج الحكومي والإعداد للانتخابات.

وقال الحكيم في بيان :"نبارك لحكومة الكاظمي نيلها ثقة مجلس النواب العراقي متمنين لها الموفقية والنجاح في مهمتها الجسيمة".

وأكد الحكيم أنه "على حكومة الكاظمي الالتزام ببرنامجها الحكومي، والتهيئة لانتخابات مبكرة تتسم بالشفافية والنزاهة كما أوصت المرجعية الدينية العليا، وملامسة هموم المواطنين لاسيما المتظاهرين السلميين وتحقيق مطالبهم المشروعة، وإيجاد الحلول السريعة للأزمة الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا وتعميد أسس علاقات متوازنة محلياً وإقليمياً ودوليا" ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

كما دعا القوى السياسية إلى بذل قصارى جهدها في دعم الحكومة ورص الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، معربا عن أمله في الإسراع باستكمال التشكيلة الحكومية.

وصوت البرلمان العراقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال جلسة التصويت التي حضرها 266 نائبا إن "هذه الحكومة هي حكومة حل لا حكومة أزمات".

وجرت عملية التصويت على الحقائب الوزارية واحدة تلو الأخرى وحسب الترتيب تم التصويت على وزراء الداخلية عثمان الغانمي وجمعة عناد لوزارة الدفاع وعلي عبد الأمير علاوي لوزارة المالية والدكتور خالد نجم للتخطيط ونازنين محمد وزيرة للإعمار والإسكان والبلديات والدكتور حسن محمد عباس وزيرا للصحة ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي وماجد مهدي وزيرا للكهرباء وناصر حسين وزيرا النقل وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب ومنهل عزيز وزيرا للصناعة والمعادن وأركان شهاب وزيرا للاتصالات وعادل حاشوش وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية ومهدي رشيد للموارد المائية وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم ينل المرشحون لوزارات الثقافة والعدل والتجارة والزراعة والهجرة والمهجرين ثقة البرلمان ، وتم تأجيل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط.

وأدى رئيس الوزراء وحكومته اليمين القانونية.