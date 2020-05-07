القومي لحقوق الإنسان يشيد بإجراءات الحكومة لحل مشكلة العالقين بالخارج

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت لفت الانتباه عن الإنجازات التي تحققت على أرض سيناء، متقدما بالعزاء لأسر الشهداء و الشعب المصري.

وأعرب المجلس خلال اجتماعه الدوري أمس الأربعاء، برئاسة محمد فايق، والذي عبر الفضاء الإلكتروني لمناقشة عددا من الملفات المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية، عن تقديره لإقرار معاشات استثنائية للشهداء و المصابين من أبناء شمال سيناء شملت 2340 حالة من الحالات الاجتماعية و المرضية القاسية للشهداء و المصابين من أبناء محافظة شمال سيناء الذين أصيبوا على أيدى إرهابيين بالإضافة للحالات الطارئة، و الحالات التي أدت خدمات جليلة.

وأشاد المجلس بتوجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، و كذلك الحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.

وتابع:" لم تحل متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان امتثاله لاستراتيجية التباعد الاجتماعي دون متابعة عمله عبر تقسيم العمل و التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية، و رحب في اجتماعه الدوري الأخير ( 6 مايو 2020 ) بتوجه الحكومة نحو الاستئناف التدريجي للعمل ، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المواطنين بالإجراءات الاحترازية الضرورية ،و تعزيز سبل الوقاية عند عودة النشاط الاقتصادي

و أثنى المجلس على قرار الدولة بمراعاة العمالة غير المنتظمة و توفيرها الدعم لهم لمدة 3 أشهر ، و كذلك على تعديل إجراءات إعادة العمالة العالقة بالخارج لكنه شدد على ضرورة مد يد العون لفئة أخرى من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الجائحة ، ِو تعويضهم قدر الإمكان.

وجدد المجلس موقفه الثابت من ضرورة مراجعة ملف المحبوسين احتياطيا، و إخلاء سبيل من تجاوزوا مدة العامين ممن لا تنطبق عليهم شروط التجديد، مشيرا إلى حالة شادي حبشي الذى توفى في سجن طرة بتسمم كحلى - طبقا لما أشار إليه بيان النيابة العامة نموذجاً لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي .