زوجان يفرض عليهما الحجر الصحي مع 31 طفلا في كوستاريكا

عرضت قناة العربية في تقرير لها قصة زوجين فرض عليهما الحجر الصحي مثل الكثيرين من البشر على كوكب الأرض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن المختلف أن ميلبا جيمينيز وزوجها شاركهما في الحجر 31 طفلا.

واضطرت ميلبا وزوجها وأبنائهما بالتبي الذين يبلغ عددهم 31 طفلا البقاء في المنزل في سان خوسيه بكوستاريكا، ضمن خطوات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصفت ميلبا تجربة تمضية الحجر مع هذا العدد من الأطفال ذوي الأعمال والاهتمامات والحالة المختلفة بالجميلة والصعبة في نفس الوقت، مضيفة أن لديها في المنزل الكثير من الأطفال والمراهقين، وبعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعليهما كأبوين البحث عن أشياء مثيرة للاهتمام لكل طفل وفق احتياجاته ورغباته.

وقال أحد أبناء ميلبا بالتبني: " أنا متعب قليلا لأنني الوحيد الذي يخرج بين الباقين، لأداء بعض المهام الضرورية، لكن الأمر ممتع، لأنني لا أقضي كل الوقت في الحجر الصحي داخل المنزل".

بلغت أعداد الإصابات في كوستاريكا بفيروس كورونا المستجد - وفق آخر إحصائيات رسمية - 755 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 6 والشفاء 413 حتى الآن.