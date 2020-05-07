المركزي الإماراتي: البنوك سحبت 75% من تسهيلات السيولة المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

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أعلن البنك المركزي الإماراتي اليوم الخميس أن البنوك سحبت 75% من تسهيلات السيولة البالغ قيمتها 50 مليار درهم.

وأكد البنك في بيان "إحراز البنوك تقدما ملحوظا لدعم العملاء المتأثرین بتداعیات تفشي وباء كوفید-19 ،حیث سحبت البنوك حوالى 75% من تسھیلات السیولة البالغة قیمتھا 50 ملیار درھم، أي ما یعادل 2ر37 ملیار درھم من التمویل الممنوح لھا حتى تاریخه".

وأضاف أن "عدد العملاء الذین استفادوا من تسھیلات السیولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجھة قد زاد، الأمر الذي أسھم في تقدیم الدعم المالي للمتأثرین بتداعیات تفشي وباء كوفید-1 "

وأوضح أنه خلال الأسبوعین الماضیین، انضمت مجموعة جدیدة من البنوك لخطة الدعم الاقتصادي لیصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24 ، في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفیف العبء المالي عن العملاء المتأثرین.

وسیقوم المصرف المركزي خلال الأسبوع القادم بنشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من بسھیلات السیولة الممنوحة لھا.