كرسالة تقدير وامتنان لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، والعناية بالمصابين والمصابات الحاملات، واللاتي خضعن لعمليات الولادة؛ فاجأت شركات الأدوية الأسترالية الممرضات في المستشفيات بهدايا تحتوي على منتجات العناية بالبشرة.

ففي أستراليا، لا يمر يوم دون تذكير الشعب بالعمل الذي يقوم به موظفو الرعاية الصحية الذين يعملن في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا والاعتناء بالمرضى والمصابين، وسط تفشي الوباء، لهذا السبب، عندما سنحت الفرصة لشركات الأدوية ومنتجات العناية بالبشرة للتعبير عن شكرهم، انتهزوا الفرصة، وفقا لصحيفة "ذا كانبرا" الأسترالية.

وفاجئت معامل "ذا لاب" لصناعة منتجات العناية بالبشرة، ومقرها العاصمة الأسترالية كانبرا، وشركة "دي إم كي" الشهيرة لمنتجات العناية، لتمطر الممرضات في مستشفيات العزل بمقاطعة كوينبيان، اللاتي يعملن في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا، بالعديد من الهدايا.

واتصلت شركة "دي إم كي" لمنتجات العناية بالمستشفيات لمساعدتها في إعداد مفاجأة للممرضات في مستشفيات العزل، لتقديم حزم الهديا المجانية للعناية بالبشرة إليهن.

وقالت سياني فيتزسيمونز، إحدى الملاك لشركة "دي إم كي" لمنتجات العناية بالبشرة: إنه "عندما علمت دي إم كيه أن جميع الممرضات يعملن بساعات جنونية وسط أزمة كورونا، اعتقدت أنها فرصة رائعة لرد الجميل وقول شكرا لجميع الممرضات، لذلك اتصلنا بهم لانتظار الطائرة الخاصة التي ستقدم الهدايا للممرضات في حدائق المستشفيات".

وقامت تيجان ويليامز، إحدى الملاك لمعامل "ذا لاب" الشهيرة في أستراليا بالتعاون مع أحد متخصصي العناية بالبشرة في المختبر، هانا كوركوران، بتسليم هدايا شركة "دي إم كي" بنفسها للممرضات، يوم الثلاثاء، حاملة لهم رسالة تقدير واحترام من الشركات والشعب.

وبجانب منتجات العناية بالبشرة، شملت هدايا الممرضات في مستشفيات العزل قسائم للعلاج بتقنية "إل إي دي"، أحدث تقنيات علاج البشرة باستخدام ألوان الضوء، يمكن استخدامها في العيادات الكبرى في بمدينة جريفيث الأسترالية فور افتتاح أبوابها.

وقالت سياني فيتزسيمونز: "الممرضات طوال اليوم وكل يوم يرعون المرضى والمصابين، لذا كانت هذه فرصتنا لتشجيعهم على أخذ القليل من الوقت لأنفسهم، حتى مجرد أشياء صغيرة مثل العناية بالبشرة مهمة لهن، كان من أولويتنا حقًا أن نوفر لهم سبل سهلة للعناية بأنفسهن في خضم الأزمة".

وهذه اللفتة لها معنى خاص أيضا، لأن المالكتين اللتين أقدمتا على هذه الخطوة، هما من أبناء الممرضات، فهذا هو السبب أيضا في التقاء سياني فيتزسيمونز وتيجان ويليامز في الأصل عندما كانتا طفلتين.

وقالت فيتزسيمونز: "أحببنا أن نساعد جميع الممرضات في الخط الأمامي لمواجهة كورونا، ولكن الممرضات المجتهدات قريبات بشكل خاص من قلوبنا لأن أمهاتنا كانتا ممرضتين."

وتطبيقا لقرارات الدولة بالحظر والإغلاق لاحتواء الفيروس، فقد أغلقت العيادات أبوابها مؤقتًا وأوقفت جميع العمليات، باستثناء الطلبات عبر الإنترنت، لذلك قالت فيتزسيمونز عندما يمكن للعيادات استئناف أعمالها، فإنهم يأملون في تقديم المميزات للممرضات العاملات في الخطوط الأمامية لينقلوا لهن شكرهم وتقديرهم.