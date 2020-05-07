 الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها للضغوطات الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى والشهداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها للضغوطات الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى والشهداء

إبراهيم ملحم
إبراهيم ملحم
أ ش أ
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 5:03 م | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 5:03 م

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.

وأضاف ملحم - في بيان صدر اليوم الخميس، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

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