باريس تفرض قيودا على استخدام المواصلات العامة بعد انتهاء حالة الإغلاق

قالت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن، إنه لن يتم السماح باستخدام شبكة النقل العام في باريس خلال ساعات الذروة سوى لمن يثبت بالدليل أنه في حاجة للتنقل، وذلك بعد انتهاء حالة الإغلاق التام في 11 مايو الجاري.

وقالت بورن إن السلطات ستسعى لتوفير أكبر عدد ممكن من وسائل النقل، مع تقليل الطلب عليها إلى الحد الأدنى.

وسيتعين على سكان الضواحي الحصول شهادات من جهة العمل بأنه يجب عليهم السفر إلى العمل في ذلك الوقت. وسيجب على أي شخص يسافر لأي سبب ضروري آخر أن يكون لديه دليل بذلك.

وأضافت أنه سيتم توقيع غرامات بقيمة 135 يورو (145 دولارا) لمن ينتهك القواعد أو لا يرتدي الكمامات، التي ستكون إلزامية للركاب فوق سن الحادية عشرة.