البنك الدولي يستأنف برامجه في قطاع التعليم اليمني بـ150 مليون دولار

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أعلن البنك الدولي استئناف برامجه في قطاع التعليم باليمن، والبالغ تكلفتها نحو 150 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس، أن المشروع يستهدف التدخل عبر مكونين رئيسيين وستة تدخلات فرعية تتضمن تقديم الدعم للمعلمين واستكمال نهج القراءة المبكرة بالصفوف الأولى، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي واستكمال البرنامج للمعلمات الريفيات والتغذية المدرسية وتوفير المواد والمستلزمات المدرسية واستخدام التكنولوجيا في التعليم وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمياه في المدارس.

وفي السياق ذاته، ناقش وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، عبر الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي، مضامين التدخلات في اليمن والمتضمنة أيضا إطلاق مشروع التعليم عن بعد كمشروع وطني يستهدف كافة طلاب اليمن.