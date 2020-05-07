أظهرت بيانات اقتصادية صادرة، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت خلال السبعة أسابيع السابقة ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس "كورونا المستجد" إلى 33.5 مليون شخص.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجع عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، ومع ذلك فإنه لايزال أعلى 3 ملايين طلب، مع استمرار أزمة "كوفيد-19".

وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 3.169 مليون خلال الاسبوع المنتهي في 2 مايو الجاري من 3.846 مليون في الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التي أشارت إلى وصولها عند 3 ملايين طلب.

وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع - وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي - بمقدار 861 ألف طلب إلى 4.173 مليون طلب.

وكان تقرير لمؤسسة "آيه دي بي" الأمريكية المعنية بأبحاث سوق العمل والتوظيف أظهر أمس الأربعاء، أن القطاع الخاص الأمريكي فقد وظائف بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال أبريل متجاوزا مستويات الأزمة المالية العالمية، تزامنا مع توقف النشاط الاقتصادي طوال الشهر الماضي بسبب فيروس "كورونا".

وكشفت بيانات عن كل من "موديز" و"إيه دي بي" أمس، أن الاقتصاد الأمريكي فقد 20.2 مليون وظيفة خلال أبريل مقابل توقعات بـ 20.5 مليون وظيفة، وبعد أن فقد 149 ألف وظيفة في مارس، والمعدلة بالرفع من مستويات 26.5 ألف وظيفة.