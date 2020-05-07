أوضح هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الفريق من قضية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، الذي انتقل للدوري البرتغالي وبعدها انتقل للفريق الأحمر.

وقال هاني زادة في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "موقف الزمالك واضح في قضية كهربا، العقد موثق في اتحاد الكرة وثبت أنه يتقاضى عقده بشكل طبيعي إذا النادي لن يخطئ في شئ".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالتعويض الذي نريده من محمود كهربا، لأنه الطبيعي سيخسر القضية لذا وكلمنا محامي ايطالي ويعمل باحترافية شديدة في هذه القضية".

وفيما يخص قضية حمدي النقاز .. أجاب: "النقاز هرب من الزمالك بشكل استفزازي وغير احترافي، وهو فاز في الجولة الأولى فقط ليس المباراة كلها".

وأتم: "للاسف لم اتحكم في هذا الملف، علمت بعدما انتهت القضية، ثبت أن عقد حمدي النقاز يحصل على دفعات لا أكثر لكن موقف الزمالك سليم، وفي المحكمة الرياضية سيكون هناك محكم لنا ومحكم للطرف الأخر ومحكم محايد للبت في القضية والكل يقدم أوراقه".