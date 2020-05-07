البرازيل تسجل 10 آلاف و503 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أنه بذلك ارتفعت حصيلة حالات كورونا في البلاد إلى 125 ألفا و218 إصابة و8536 وفاة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الإصابات الجديدة زادت بحوالي 9.2% خلال اليوم الماضي، بينما ارتفعت الوفيات بحوالي 7.8%.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أكد مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس، بفيروس كورونا المستجد.