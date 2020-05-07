ضبط عاطل لاتهامه بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص في عين شمس

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ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة بمنطقة عين شمس وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة عين شمس ألقت القبض على عاطل لقيامه باستغلال شقته لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

وعُثر بداخل الشقة 30 جركن بداخلهم كحول بإجمالى " 420 لتر" و 120 جركن فارغ و350 زجاجة كحول فارغة معدة للتعبئة و20 بخاخة إسبراى كحول وجوال بداخله كمية من القماش الطبى المستخدم فى تصنيع الكمامات الطبية و 25 لفافة من الأستيك الخاص بالكمامات و 1160 زجاجة جيل مطهر.

كما عثر على 44 استيكر لاصق مدون عليه كحول إيثيلى 70% وماكينة تغليف وجهاز كمبيوتر.

وطباعة كمبيوتر ومكواة بلاستيك و شنيور كهربائى و صاروخ كهربائى وجهاز بلاور هوائي ومنجلة حديدية.

وتبين أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة اعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال تصنيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة 13 ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية بمنطقة البساتين وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أكدت قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بالبساتين بحيازة كميات من العصائر المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وكميات من اللحوم المُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع للمواطنين.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه ، وبحوزته كمية قدرها 13 ألف عبوة سلع غذائية "عصائر" بدون مستندات مجهولة المصدر و140 كيلو جرام "لحوم مُجمدة" غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها.