تحرير 100 محضر للمخالفين خلال حملات متابعة قرار الغلق في كفرالشيخ

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تلقى جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة، حول تنفيذ حملات غلق المحال في أول يوم لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حفاظا على صحة المواطن.

وأسفرت الحملات عن تحرير 100 محضر للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وحررت حملة مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، 11 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة.

وفي دسوق.. أسفرت حملة عايدة ماضي رئيس المركز، عن تحرير 25 محضراً للمخالفين.

وفي فوة.. أسفرت حملة وائل فرج رئيس المركز، عن تحرير 18 محضرًا للمخالفين من أصحاب المحال.

وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 13 محضرا للمخالفين من أصحاب المحال.

كما حررت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي، 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

وفي الرياض.. تمكنت حملة أحمد الشناوي رئيس المركز، من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامة، من تحرير 5 محاضر للمخالفين.

وأسفرت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي، عن تحرير 5 محاضر للمخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، من تحرير 3 محاضر للمخالفين.

وحررت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة أحمد إسماعيل، 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، بينما أسفرت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف عن تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.