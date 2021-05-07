حملات مكبرة لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الإغلاق في الوادى الجديد

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شددت اللجان المختلفة بمراكز الوادى الجديد الإدارية الخمس برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، اليوم الخميس، على غلق المحال التجارية والمقاهى والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة، إن اللجان التى حددتها الوحدة المحلية لمركز الخارجة شملت مسئولى الإشغالات والإدارة الهندسية والتفتيش المالى والإدارى ومن سكرتارية الوحدة المحلية، وقامت بالمرور على الأسواق والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالقرارات الصادرة والغلق فى التاسعة مساء.

وأضاف أن المرور لضمان الالتزام وتطبيق عقوبات على المخالفين دون تهاون، وذلك في إطار الحملات المستمرة تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.