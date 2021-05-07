بوتين يوجه بإنشاء أطلس عالمي بأسماء المواقع الروسية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حكومة بلاده بتقديم المساعدة للجمعية الجغرافية في إنشاء أطلس رقمي عام للعالم بأسماء المواقع الجغرافية الروسية.

وجاء في توجيه الرئيس الروسي على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم الجمعة، "على الحكومة الروسية تقديم كل المساعدة الممكنة في تنفيذ مقترحات الجمعية الجغرافية الروسية لإنشاء أطلس رقمي عام جديد للعالم بأسماء المواقع الروسية"، مشيرا إلى ضرورة تقديم تقرير حول هذا الموضع قبل حلول الأول من أغسطس من العام الجاري 2021.

وأكد التوجيه على أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يتحمل مسؤولية تنفيذ هذا الأمر، لافتا إلى توصية مجلس الدوما بالاشتراك مع الحكومة باعتماد تعديلات على التشريعات الروسية لضمان حماية الدولة لممتلكات التراث الثقافي على المواقع المائية الروسية.