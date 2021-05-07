زعيمة المعارضة تيخانوفسكايا تدعو لمؤتمر دولي بشأن بيلاروس

دعت زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن الوضع في بلادها، وذلك في كلمة أمام لجنة بالكونجرس الأمريكي اليوم الخميس.

وتهتز بيلاروس تحت هدير احتجاجات حاشدة منذ أن أعلن الزعيم المستبد الكسندر لوكاشينكو فوزه في انتخابات أغسطس الماضي التي نددت بها المعارضة ووصفتها بالمزورة، ولم تعترف بها معظم الدول الغربية.

وقالت تيخانوفسكايا للنواب الأمريكيين في اجتماع افتراضي إن "هذه استراتيجية نظام لكسب الوقت حتى ينسى الجميع أمر سكان بيلاروس".

وقالت إنه يتعين على العالم أن يكون على دراية بالأزمة، قائلة إن من المهم وجود تضامن دولي وعمل محدد.

كانت تيخانوفسكايا قد شنت حملة ضد لوكاشينكو، وبعد ذلك فرت خارج البلاد بعد أن أعلن فوزه بنسبة 1ر80% من الأصوات.

وخلال الجلسة، دعت تيخانوفسكايا الولايات المتحدة لمواصلة عزل لوكاشينكو، الذي لا يزال يعتمد على روسيا كحليف رئيسي له.

وكتبت على قناتها بمنصة تليجرام إنه يجب على واشنطن أن تدعم المجتمع المدني في بيلاروس ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة.

وقالت إنه "لمدة عام تقريبا، أطفالي يسألوني كل يوم عن مكان والدهم ومتى سيعود".