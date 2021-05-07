 محافظ دمياط تهنئ أبناء المحافظة وتؤكد انطلاق 68 مشروعا بقطاعات مختلفة بتكلفة مليار جنيه - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تهنئ أبناء المحافظة وتؤكد انطلاق 68 مشروعا بقطاعات مختلفة بتكلفة مليار جنيه

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
دمياط – حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 5:42 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 5:42 م
تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط، في الثامن من مايو من كل عام، وتخليدًا لبطولات الأجداد في التصدي لجيوش الغزاة دفاعًا عن الوطن، هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء محافظة دمياط، مؤكدةً أن هذه الذكرى تجسد روح الفداء والوطنية لأبناء الوطن على مر العصور، كما دعت أبناء دمياط إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة، والتي شهدتها خلال الآونة الأخيرة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقالت "المحافظ" أن الفترة الحالية تشهد انطلاق ٦٨ مشروع بقطاعات مختلفة، بتكلفة إجمالية ١.٢٤٨.١٢٦.٧١١ مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في بيانها، على أن المحافظة حريصة كل الحرص على توسيع دائرة المشروعات والمبادرات، لمد جميع الخدمات ورفع كفاءتها في جميع المناطق، لتصبح دمياط قاطرة للتنمية المستدامة و الشاملة بكافة القطاعات، و كذلك العمل على تفعيل منظومة خدمية متكاملة تخدم المواطنين بكافة أنحاء المحافظة".

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