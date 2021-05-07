إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنيا خلال أبريل

أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إزالة ٥٠ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ٣٨٠٨م خلال شهر أبريل الماضي بقرى وأحياء مركز ومدينة المنيا، مع إحالة أصحاب تلك المخالفات للنيابة العسكرية.

وشدد أبو كريشة على أن الوحدة المحلية لمركز المنيا لن تسمح بأى شكل من الأشكال بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حزم والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة.

وطالب المواطنين بعدم مخالفة القانون والتعدى على الأراضى الزراعية والتى تمثل عصب الحياة لبلدنا الحبيب مصر.